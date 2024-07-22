В Свердловской области компания «Пиастрелла» инвестирует 1 млрд рублей в развитие производства керамогранита 

В Свердловской области компания «Пиастрелла» инвестирует 1 млрд рублей в развитие собственного производства керамической плитки. Помощь в реализации проекта предприятию окажет Агентство по привлечению инвестиций.

«В Свердловской области благодаря политике губернатора Евгения Куйвашева сформированы благоприятные условия для привлечения внешних и локальных инвесторов. Предприятия, которые успешно работают, заинтересованы в развитии бизнеса, им созданы для этого необходимые условия. Так, компания “Пиастрелла” под Полевским с 2000 года выпускает керамический гранит и плитку — порядка 6 миллионов квадратных метров в год. Реализация инвестпроекта позволит предприятию освоить новые ниши и укрепить технологический суверенитет страны», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Компания намерена увеличить действующий цех и установить дополнительное оборудование с высоким уровнем автоматизации. Новая техника позволит выпускать плитку новых форм, с современным дизайном и типом покрытия. Сейчас плитку от компании «Пиастрелла» применяют для оформления фасадов, входных групп общественных зданий: школ, детских садов, торговых комплексов, поликлиник и других объектов. В будущем предприятие планирует занять большую долю в более высоком сегменте — на рынке дизайнерской отделки.

«Чтобы расширить цех, необходимо перенести действующий склад готовой продукции. Под новый требуется участок, и на эту землю нужно получить разрешение. Поэтому мы заключили соглашение с Агентством по привлечению инвестиций. Думаю, специалистам из института развития понятнее, как решать эти вопросы», — рассказал генеральный директор компании «Пиастрелла» Никола Кондини.