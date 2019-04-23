В Свердловской области клещи покусали 430 человек

С начала сезона активности клещей насекомые покусали уже 431 жителя Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Берёзовском, Сысертском, Талицком и Пышминском ГО, в Екатеринбурге (162 человека), Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Всего случаи присасывания клещей отмечены в 55 муниципалитетах.

Отмечается, что на 22 апреля заболевших с предварительными диагнозами «клещевой вирусный энцефалит» не выявлено.

«В лабораториях исследовано 140 особей клещей, снятых с людей. Вируса клещевого энцефалита не обнаружено, 28 проб оказались положительными на иксодовый клещевой боррелиоз и 1 проба — на моноцитарный эрлихиоз», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Противоклещевой иммуноглобулин в профилактических целях получили 249 уральцев, в том числе 55 детей. Всего среди пострадавших 116 детей, 50 из них привиты от клещевого энцефалита. На данный момент проведено 63,2 тысячи вакцинаций и 111,8 тысячи ревакцинаций.