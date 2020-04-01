В Свердловской области из-за пандемии коронавируса заседание суда впервые провели по WhatsApp

В Свердловской области суд впервые рассмотрел административное дело через видеосвязь по WhatsApp — постановление о таком деле, закончившемся закрытием кафе из-за нарушения эпидемиологических норм, в своём телеграм-канале опубликовал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Дело под председательством судьи Натальи Захватошиной рассматривалось 30 марта — оно касалось индивидуального предпринимателя Владимира Чумичева. Несмотря на указ губернатора «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», запрещающий работу ресторанов и кафе до 5 апреля, 28 марта Чумичев не закрыл своё кафе.

Суд признал, что предприниматель нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (действующая редакция)») предпринимателя обязали приостановить работу кафе на 45 дней.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса суды в Свердловской области не принимают посетителей и проводят заседания по видеоконференцсвязи. Личный приём граждан также приостановлен до 10 апреля.

В России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Чтобы предотвратить распространение вируса, все регионы России переведены в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».