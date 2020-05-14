В Свердловской области из-за коронавируса снизят налоги для торговцев на рынках, автосалонов, зоопарков

Власти Свердловской области расширят поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса — в частности, будет увеличено количество компаний, для которых регион снизит ставку по налогу на имущество до 1,1%, а также установит налоговую ставку в размере 1% при применении упрощенной системы налогообложения, пишет Znak.com.

В подготовленных областным министерством экономики и территориального развития проектах изменений в региональные законы указано, что к сферам, компании которых ранее получили налоговые послабления, добавят, в частности, торговцев автомобилями, автозапчастями, информационным и коммуникационным оборудованием, бытовыми изделиями, товарами развлекательного назначения, обувью и одеждой на рынках. Кроме того, послабления затронут автовокзалы и автостанции, стоматологии, музеи и зоопарки. Для снижения ставок надо соответствовать некоторым критериям по доходам, объёмам бизнеса и средней зарплате сотрудникам.

Во сколько новые меры обойдутся бюджету региона — в документах не уточнятся. Ранее заместитель министра инвестиций и развития региона Евгений Копелян рассказывал, что первый пакет мер поддержки бизнеса привёл к выпадению доходов бюджета на 1,2 млрд рублей. Он также анонсировал работу над вторым пакетом мер, стоимость которого составляла порядка 7 млрд рублей. Однако, по его словам, эти меры подразумевали не только снижение налогов, но и их отмену для пострадавших отраслей. Область была не готова пойти на этот шаг без финансовой помощи федерального бюджета.

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