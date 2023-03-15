В Свердловской области из психиатрической больницы сбежал опасный рецидивист

В городе Лесном из психиатрической больницы сбежал 34-летний рецидивист Василий Захаров, ранее имевший проблемы с законом. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал E1.RU, что сообщение о побеге поступило 13 марта в дежурную часть территориального ОВД от врачей клиники. Сейчас сбежавший находится в очередном рецидиве: в этот понедельник он вышел на территорию прогулочного дворика психиатрической больницы, перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

«В настоящее время личный состав оперативных служб местной полиции проводит комплекс мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Сыщики отрабатывают круг связей, авто- и ж/д вокзалы. Тем, кто может владеть сведениями, где скрывается беглец, просьба сообщить в ОВД по линии 02», — отметил полковник Горелых.

По информации полиции, мужчина ранее судим и страдает душевным расстройством. Он уже отбывал наказание не в местах лишения свободы, а в психиатрической больнице закрытого типа в Екатеринбурге, откуда освободился в 2018 году. На этот раз в психиатрическую больницу он попал из-за того, что жестоко избил 21-летнего молодого человека.

На плечах у сбежавшего рецидивиста наколоты «воровские» звёзды, а на пальцах — карточные масти.