В Свердловской области ФСБ задержала контрабандиста, нелегально перевозившего через таможню пиломатериалы

Свердловское Управление ФСБ России совместно с Уральской оперативной таможней пресекло преступную деятельность 37-летнего выходца из Средней Азии, который незаконно перевозил через таможенную границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз) древесину и пиломатериалы в период с 2020 по 2021 год. Выяснилось, что мужчина вносил недостоверные сведения о товарах в декларацию.

Специалисты подсчитали, что по итогу сумма недополученных платежей составила более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров).

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд признал предпринимателя виновным. 8 февраля 2023 года он был приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.