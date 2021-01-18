В Свердловской области эвакуировали три школы из-за сообщений о минировании

В Свердловской области неизвестные сообщили о минировании двух школ в Камышлове и одной в Заречном. Однако оказалось, что информация ложная.

После сообщения о том, что в образовательных учреждениях находятся взрывные устройства, школьников и педагогов эвакуировали, но обучение продолжилось в дистанционном формате. Сотрудники экстренных служб изучили помещения и выяснили, что жизням свердловчан ничего не угрожает. Теперь сотрудники полиции и ФСБ разыскивают инициаторов сообщений, чтобы привлечь к уголовной ответственности за ложный вызов, рассказал телекомпании «ОТВ» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.