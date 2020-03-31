В Свердловской области ещё у двух человек подтвердился коронавирус

В Свердловской области подтвердились ещё два случая коронавируса, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Мы видим, что карантинные меры работают — динамика заражения коронавирусом пока достаточно низкая. За сутки в больницу с предварительным положительным результатом теста на COVID-19 поступили только два человека. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет», — написал губернатор.

Он отметил, что ещё двух вылечившихся человек выписали из ГКБ № 40, на сегодня в регионе были подтверждены 26 случаев коронавируса, вылечились пять человек. Куйвашев попросил и дальше соблюдать режим самоизоляции.

«Специалисты говорят, что сегодняшняя солнечная погода на улице с температурой от +7 до +15 градусов наиболее комфортна для распространения вируса. Поэтому, несмотря на положительные новости, важно сохранять бдительность и действовать строго в соответствии с ограничительными мерами, которые было решено ввести накануне», — сказал он.

Напомним, в России на сегодня зарегистрировано 1836 случаев, 66 человек выздоровели.

В Свердловской области с сегодняшнего дня действует режим полной изоляции: жителей попросили не покидать места проживания, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, следования к месту работы или к ближайшему магазину. Можно будет выходить выкидывать мусор и выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от места проживания.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».