В Свердловской области экстренные службы и предприятия ЖКХ из-за аномальных морозов переведены на усиленный режим работы

В Свердловской области из-за аномальных морозов экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы переведены в режим повышенной готовности. Проводится круглосуточный мониторинг систем жизнеобеспечения населения. Серьёзные происшествия и крупные коммунальные аварии в регионе пока не зафиксированы, отмечают в пресс-службе МЧС. Предприятия энергетического комплекса и ЖКХ региона также переведены на усиленный режим работы, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Во всех компаниях и на уровне штаба установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, ведётся мониторинг состояния инфраструктуры. На случай нештатных ситуаций отработаны все схемы информирования и межведомственного взаимодействия», — отметил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

Для оперативного предотвращения и устранения последствий возможных ЧП в регионе организована работа горячих линий. В Нижнем Тагиле жители города могут сообщить о возникших коммунальных проблемах по телефонам: 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83 и 112.

На этой неделе в Свердловской области установились аномально низкие температуры до минус 38 градусов. Жителей просят с осторожностью использовать обогревательные приборы, соблюдать правила их эксплуатации, а также воздержаться от дальних поездок.