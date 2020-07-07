В Свердловской области четырёхлетняя девочка умерла, подавившись шашлыком

В селе Быньги, которое находится в 58 км от Нижнего Тагила, четырёхлетняя девочка умерла, подавившись шашлыком.

Как пишет местное издание «Твой континент», вечером 6 июля девочка ужинала вместе с сестрой, пока родители жарили мясо во дворе. Взрослые вызвали медиков, однако «скорая медицинская помощь долго ехала к месту трагедии, а доставив малышку в больницу, врачи уже ничем не смогли ей помочь».

По факту смерти ребёнка следственный отдел по Невьянску СКР организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как пишет Znak.com, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят опросы и экспертизы.