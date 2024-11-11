В Свердловской области будут судить замначальника колонии за мошенничество

В Свердловской области будут судить бывшего заместителя начальника исправительной колонии, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области, Следственным отделом по городу Верхняя Салда завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Вероятно, речь идёт о бывшем заместителе начальника ИК-12 Нижнего Тагила Денисе Цепелеве.

По данным следствия, в октябре 2023 года обвиняемый, занимая указанную должность, путём обмана совершил хищение металлоконструкций, находившихся на территории исправительного учреждения и принадлежавших данной колонии. Обвиняемый, воспользовавшись своим служебным положением, подготовил фиктивные документы, придающие видимость законности его действиям, и организовал вывоз с территории учреждения более 9 тонн металлических конструкций под видом остатков металлолома, возникшего в результате производственной деятельности.

«В дальнейшем эти конструкции были сданы в пункт приёма металлолома. Денежные средства от сдачи металла были получены обвиняемым, после чего его задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области, которые во взаимодействии со службой собственной безопасности регионального ГУФСИН России проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение фигуранта», — рассказали в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2023 году практически за аналогичное преступление был осуждён бывший начальник ИК-12 Игорь Панкратов. В итоге Панкратов был признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Летом 2024 года экс-силовик был переведён в колонию-поселение.