В Свердловской области больше половины компаний отправили людей в отпуск за свой счёт

В Свердловской области 51% малых и средних предприятий отправили сотрудников в отпуск за свой счёт, со ссылкой на результаты проведённого Уральской торгово-промышленной палатой опроса пишет Znak.com. В исследовании участвовали 500 компаний региона, работающие в 12 отраслях.

По словам главы УТПП Андрея Беседина, 14% респондентов ушли в режим вынужденного простоя.

«У нас есть небольшие примеры, когда началось сокращение персонала, хотя это и за рамками законодательства из-за моратория. 2% предприятий ответили, что с мая планируют полностью сократить сотрудников», — говорит Беседин.

Кроме того, 43% опрошенных рассказали, что их доходы за последнюю неделю марта и первые две недели апреля упали до 70% по сравнению с месяцем раньше. Четверть респондентов заявили о падении доходов наполовину, отметил глава УТПП. При этом ни один из опрошенных не сказал, что его бизнесу удалось сохранить доходы на 100%. 26% заявили, что за эти недели полностью прекратили бизнес. Наиболее пострадавшие — кафе, салоны красоты.

«Как они будут выбираться из ямы, с трудом представляю», — сказал Андрей Беседин.

Глава свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко отметил, что малый и средний бизнес оказался «на передовой» кризиса.

«Магазины, кафе, салоны красоты — всё закрыто. Бизнес чувствует себя отвратительно, лежит на боку. [При оказании господдержки] мы должны перестать определять ОКВЭДы, цифры, признать пострадавшим всей малый и средний бизнес. Не оказав помощи ему, позднее придётся оказывать помощь сотрудникам, оказавшимся на улице. При условии, что нерабочие дни будут продлены, как это видится всем, как минимум до середины мая, я не знаю, сколько предприятий МСБ сможет открыться. Всё уходит в онлайн, и после снятия ограничительных мер люди будут настороженно относиться к образу жизни, который был раньше. Они массово не пойдут в кафе, в магазины. [После этого] проблем не станет меньше. Поэтому существенную помощь надо оказывать уже сейчас. Существующих мер недостаточно. Надо посмотреть налоги, оплаченные компаниями за прошлые годы, и исходя из этих цифр оказывать прямую поддержку. В рамках тех налогов, что они заплатили, давать невозвратные субсидии», — сказал Илья Тыщенко.

Ранее участники рекламного рынка Нижнего Тагила сообщали, что рекламные агентства после введения карантина из-за коронавирусной инфекции и экономического кризиса потеряли около 70% заказов.

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