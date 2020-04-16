«Дефолт по платежам и массовая безработица». Как коронавирус повлияет на рекламный бизнес в Нижнем Тагиле

Около 70% заказов потеряли рекламные агентства (РА) после введения карантина из-за коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Сегодня торговые центры, салоны красоты и фитнес-клубы закрыты, концерты и праздничные мероприятия отменены, а большинство людей самоизолировались. Наружная реклама оказалась невостребованной, а к другим формам маркетинга и рекламы многие агентства и предприниматели оказались не готовы. Как РА борются за сохранение бизнеса и к чему может привести их крах, а также почему рекламодателям сейчас не стоит нести весь бюджет на телевидение? Об этом АН «Между строк» рассказали представители пяти компаний, работающих в Нижнем Тагиле.

Уже несколько лет рынок наружки и сотни билбордов в городе делят крупные игроки — «Ником Реклама» и Gallery. Для них последний месяц стал стрессом, количество рекламы уменьшилось в разы. Одни рекламодатели заморозили кампании по продвижению, другие перенесли «активности» на более позднее время.

«Мы начали терять клиентов в начале апреля, — рассказывает директор нижнетагильского филиала Gallery Эдуард Иванов. — И чем больше заболевших коронавирусом становилось в России, тем больше заказов мы теряли. Сначала в нашем городе запретили культурно-массовые мероприятия и организацию концертов. Затем от наружной рекламы отказались кинотеатры, предприятия общепита (кафе, рестораны), а вслед за ними и многие другие потребители, включая “Ленту” и прочие продуктовые сети. Сегодня мы потеряли уже 70% заказов. Размещение в апреле и мае снимают местные клиенты и федеральные компании. Наружная реклама не может работать в условиях отсутствия её потребителей на городских улицах. Если так пойдёт и дальше, выжить мы не сможем, ведь расходы на аренду рекламных мест и обслуживание конструкций никто не отменял».

Директор рекламно-полиграфического центра «Формула рекламы» Александр Горбунов отмечает, что от крупных компаний и аптек сегодня продолжают поступать заявки на изготовление вывесок и световых коробов. Но из-за карантина, введённого для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, выполнять заказы нельзя. При этом на заработную плату компания тратит более 50% от прибыли.

«У нас не все люди отправлены в вынужденный отпуск сейчас, – отмечает Александр Горбунов. – Отдельные специалисты принимают и обрабатывают заявки, которые поступают и сегодня. Аптеки, продукты питания работают, они делают нам заказы, но мы пока не можем их выполнять. В числе наших заказчиков есть ЕВРАЗ и ООО “Тагильское пиво”, они сейчас работают, но мы нет. Наша компания небольшая, и фонд заработной платы занимает, грубо говоря, 80% от всей прибыли. И соответственно накоплений, которые позволили бы нам просто сидеть месяц-два-три, конечно, нет. Тем более что все оплаты сейчас заморожены, даже те, которые должны были поступить от крупных предприятий. Сеть Gloria Jeans, которую мы обслуживаем на пол-России, заморозила оплаты за выполненные работы ещё три недели назад. Большинство сотрудников сегодня отправлено в отпуск, всего у нас работают 15 человек. Чем им выплачивать заработную плату, непонятно. Никаких субсидий, дотаций рекламный бизнес не получил. Работать нельзя, а платить людям нужно».

По словам Александра Горбунова, для рекламного агентства сейчас важно «пересидеть, переждать бурю» и не набрать долгов. «Формуле рекламы» сделать это проще, чем другим компаниям, так как помещения и всё оборудование у неё своё.

«Мы выдали последние взятые заказы ещё в тот период, когда можно было работать, – говорит директор рекламно-полиграфического центра. – Сейчас деятельность компании приостановлена. Как дальше дела будут развиваться, пока непонятно. Я и все мои сотрудники заняли выжидательную позицию. Наша компания имеет в собственности помещения, цеха, оборудование (все печатные машины пока законсервированы), поэтому нам, наверное, немного легче по сравнению с теми, у кого они в аренде. Думаю, через один-два месяца те агентства, которым приходится платить за аренду, скорее всего закроются, если им арендодатель не пойдёт на уступки».

Чтобы спасти рекламный бизнес, её представители ранее направили властям коллективное письмо с просьбой предоставить ряд льгот.

«Генеральный директор Gallery Мария Комарова в обращении компании к федеральным и региональным властям, мэрам городов и губернаторам отметила, что ситуация в отрасли на данный момент уже критическая. Непринятие мер поддержки в период простоя рекламных конструкций и снижения выручки может привести к полному дефолту по платежам в бюджеты, массовой безработице в рекламной сфере и смежных отраслях. Нам хочется пожелать всем нашим партнёрам открытого диалога, чтобы арендодатели шли навстречу своим арендаторам, чтобы все участники рынка были услышаны, обращались за взаимной помощью и поддержкой, не боялись просить отсрочки по платежам и в то же время в полной мере исполняли свои обязательства», – говорит директор нижнетагильского филиала Gallery Эдуард Иванов.

Несмотря на сложную ситуацию, многие рекламные агентства сейчас стараются сохранить свои трудовые коллективы, чтобы после карантина и стабилизации ситуации на рынке вновь приступить к работе в полную силу.

«Ещё 27 марта провёл собрания со всеми подразделениями, – отмечает директор компании “Медиа Микс” Алексей Кузнецов. – Честно рассказал о своём видении ситуации, поделился мыслями о том, как сберечь бюджеты семьи, какие варианты развития событий вижу и как мы будем со всем этим справляться. В ближайшие два месяца увольнений, сокращений по инициативе работодателя не предвидится, равно как и “вот вам МРОТ и отстаньте”. Я не первый раз участвую в просадке экономики и понимаю, что всё пройдёт. Разогнать людей можно за день, а вот собрать обратно слаженную команду профессионалов едва ли. К счастью, мне не пришлось применять кардинальных мер для организации удалённой работы офиса. Все бизнес процессы построены таким образом, что они не привязаны к физическому адресу. Корпоративная электронная почта, базы данных 1С, файловый сервер, телефония – всё это доступно 27/7 из любой точки мира. Сейчас текущие заказы приостановлены. Мы уже переговорили с клиентами, все всё понимают, штрафных санкций друг другу выставлять не будем. Начнём работу, монтажи и отгрузки готовой продукции, как только это станет возможно».

Алексей Кузнецов отмечает, что рекламный рынок в Нижнем Тагиле обнищал давно и к будущему предпринимателям нужно относиться без иллюзий.

«Многие считают, что завтра мы выйдем на работу и всё наладится. Ничего подобного. Вся экономика привязана к доллару. Ещё до объявленных “выходных” стоимость закупа материалов поднялась на 30% и более. Я уверен, что это применимо ко всем отраслям. После окончания “каникул”, мы будем приходить в себя не менее трёх месяцев. Товарооборот уменьшится у всех участников рекламного рынка. Кто сможет продержаться? Те, у кого есть репутация и способность быстро меняться в новых условиях рынка, у кого постоянные издержки минимальны за счёт наличия собственных активов, кто не имеет большой кредитной нагрузки и зависимости от дебиторов, кто способен правильно распределять оборотные средства».

В Gallery призывают партнёров (и не только) не поддаваться унынию и отчаянию, а поддерживать друг друга. Недавно крупный оператор наружной рекламы запустил вместе с холдингом Mедиа-1 информационный проект. Он направлен на борьбу с распространением коронавируса и поддержку врачей, учёных и волонтёров, которые сегодня задействованы в борьбе с инфекцией.

Руководительница рекламного агентства «Идея» и телекомпаний «Тагил-ТВ» и «Телекон» Ирина Пудовкина также считает, что сейчас друг друга должны поддерживать представители любых сфер деятельности. Ведь от развития местного бизнеса во многом зависит и жизнь рекламных агентств.

«Клиенты массово снимаются, где-то 70% мы потеряли. Поэтому разработали для них ряд специальных предложений, – отмечает Ирина Пудовкина. – Сейчас мы готовы работать от их прибыли. Если они работают, у них есть продажи, то мы вкладываем все свои возможности для того, чтобы они могли развиваться. Если клиент зарабатывает, то и наше агентство тоже. Мы организовываем рекламные кампании, включая при этом и телевидение, и радио, и интернет. Конечно, не со всеми так работаем, в первую очередь, это касается местного маленького и среднего бизнеса. Хотим их поддержать, чтобы к тому моменту, как мы все выйдем с [карантина], они не закрылись. Первые клиенты уже есть. Сейчас, например, идут детские игры и театры (всё, чем можно занять детей), ОСАГО. Ведутся переговоры по колёсам и одежде. Абсолютно разные сферы. Предприниматели к нам обращаются, и мы идём им навстречу. Но стоит отметить, для нас это тоже новая форма, мы никогда не были телемагазином. И уходить полностью в такой формат не будем, а будем совмещать».

По словам предпринимательницы, многие компании оказались сейчас в тяжёлой ситуации в том числе потому, что оказались совершенно не готовы к digital-маркетингу и онлайн-продажам, не имели служб доставки.

«Многие предприниматели сейчас просто ушли с рынка, не работают и выжидают, – добавляет Ирина Пудовкина. – Сначала все ждали неделю, но позже всем стало понятно, что это всё не ограничится одной неделей. Я могу сказать, что у нас город не совсем был готов к тому, что можно вести онлайн-продажи. Это касается и способов доставки и самого процесса продажи. У нас идёшь по Ленина или Вагоностроителей, всё стоит. Потому что люди не могут перестроиться на онлайн-работу, страдает офлайн. Благо, я переживаю кризисы с 1998 года и уже спокойно всё воспринимаю. Если я буду волноваться, то коллектив и рекламодатели тоже. Сейчас нужно спокойно и трезво искать какие-то выходы для предпринимателей и также варианты для людей – куда им потратить деньги, чтобы это было для них выгодно, удобно и безопасно».

После долгого карантина многие тагильчане могут изменить свой традиционный уклад не только с точки зрения покупательских привычек, но и медиапотребления. Внимание аудитории к интернету и ТВ вырастет. При этом предприниматели в конечном итоге отдадут предпочтение рекламе в сетях, а не на телеканалах, считает экс-редактор «Тагил-ТВ» и владелец нескольких видов бизнеса Виктор Зайцев.

«Объём рекламы на ТВ пока не уменьшается, это видно, – говорит Виктор Зайцев. – Сейчас какие-то деньги и ресурсы у предпринимателей ещё есть, но в какой-то момент, если всё так будет продолжаться, они могут иссякнуть. Есть же бизнес, который прямо нацелен на клиента, ему нужно работать. Ну вот, допустим, у меня детский магазин, я его закрыл сейчас. Откуда мне брать деньги на рекламу? У меня их нет, и я не один такой, большое количество организаций вынуждено сейчас свернуть деятельность. И это потеря части рынка. Кто-то, да, переформатируется, но, мне кажется, не на телевизор. Если я открываю интернет-магазин, где я буду его рекламировать? Конечно, в сетях. Поэтому если ситуация будет продолжаться месяца три, и многие бизнесы переформатируются, то и продвигать они будет себя в интернете. После видимого подъёма на ТВ случится очень жёсткий спад. Руководители наших рекламных агентств, связанных с ТВ, могут говорить, что сейчас время возможностей, нужно срочно тратить все бюджеты на телек, пока люди его смотрят. Но кто сказал, что люди смотрят только телек? Люди продолжают смотреть YouTube, больше времени проводят в сетях. Некоторые даже начали больше работать в сетях, у них времени на телевизор в общем-то и не осталось».

По словам Виктора Зайцева, сегодня гораздо эффективнее продвигать себя в Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Youtube, работать с контекстной рекламой и другими современными инструментами.

«Происходящие сейчас события сильно переформатируют оффлайновый бизнес. Многие могут вообще не вернутся потом в офлайн. Зачем арендовать помещения, если я, например, могу делать курсы онлайн? У моего сына школа программирования. Он вообще спокойно всё это переживает. Я сам буквально на днях открыл по системе dropshipping полноценный интернет-магазин детской одежды. Там 14 тысяч товаров, в основном это игрушки. У нас есть крупный партнёр, с которым мы сотрудничаем. И зачем мне теперь держать точку продаж? Может, в КИТе потом точку выдачи товара организую, да и всё. ШКИТ (школу кино и телевидения) мы тоже перевели в онлайн. Кризис заставил многих встрепенуться и пошевелить мозгами».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».