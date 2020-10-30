В Свердловской области больных COVID-19 разрешили выписывать из больниц без отрицательных тестов

30.10.2020 19:05
Минздрав Свердловской области разрешил выписывать из больниц пациентов с коронавирусом, не дожидаясь отрицательных тестов.
Как говорится в приказе от 27 октября, пациента могут отправить долечиваться домой, если у него наблюдается «стойкое улучшение клинической картины», температура не поднимается выше 37,5 градуса, а сатурация выше 95% (сатурация — насыщение крови кислородом. Нормальные уровни сатурации у человека составляют 95–100 процентов).
Требования подходят лишь для пациентов старше 18 лет. Кроме того, если заболевшего коронавирусом выписывают из больницы до получения двух отрицательных тестов, то его должны отвезти домой на санитарном транспорте в сопровождении работника в «противочумном» костюме.
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