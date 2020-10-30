В Нижнем Тагиле у четверти вернувшихся из-за границы туристов обнаружили коронавирус

У 36 из 132 жителей Нижнего Тагила, вернувшихся в последнее время из-за границы, обнаружили коронавирус. Это почти 30% отдыхающих, отметил на заседании оперштаба в мэрии по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 главный санитарный врач города Юрий Бармин. Инфицированные прибыли из Турции, Таджикистана и Испании. При этом Бармин напомнил, что тем, кто по возвращении из других стран не зарегистрировался на портале госуслуг и не прошёл тестирование на коронавирус в течение трёх дней, грозит штраф до 7,5 тысячи рублей. Сейчас в городе ведётся работа по выявлению таких нарушителей.

«На сегодняшний день с диагнозом ОРВИ лечатся порядка 2200 тагильчан. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа на территории города пока нет. На 29 октября в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2349 заболевших COVID-19», — отчитался Бармин перед членами оперштаба.

Сейчас в Нижнем Тагиле продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Её организовали в шести госучреждениях здравоохранения, а также на крупных промышленных предприятиях — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзаводе». Уже привито 111 тысяч жителей города. План по вакцинации призывников выполнен на 92,1%, медиков — на 90,7%, специалистов образовательных организаций — на 89,2%, работников коммунальной сферы — на 82,5%, лиц с хронической патологией — на 62,3%, пенсионеров — на 35,2%.

«В целом ситуация стабильная и находится под контролем, — отметил на заседании мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Тем не менее количество заболевших у нас растёт. Увеличивается число средних и тяжёлых случаев. Поэтому необходимо принимать действенные меры и готовиться к любым сложностям. Надо прививаться, использовать все средства защиты, чтобы сберечь себя и своих близких».