В Свердловской области 286 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 20 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 20 — в Нижнем Тагиле.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Асбеста, Артёмовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральского, Серовского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 15 909 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 — на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписаны 68 человек. Всего уральские врачи вылечили 9896 пациентов», — рассказали в штабе.

Зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса. С начала пандемии в регионе умерли 157 человек.

В России за последние сутки выявлено 6615 новых случаев коронавируса. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровели 501 061 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».