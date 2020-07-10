В Свердловской области 275 новых случаев коронавируса, умерли 10 человек. В Нижнем Тагиле 16 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+159), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Ирбита, посёлка Малышева, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+16), Полевского, Режевского, Североуральского, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 279 человек. Всего уральские врачи вылечили 9522 пациента», — рассказали в штабе.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 154.

В России за последние сутки выявлено 6635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7752 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».