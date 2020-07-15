В Свердловской области 263 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле зафиксировано 24 заболевших

На территории Свердловской области за последние сутки выявлено 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+153), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серёг, Нижнего Тагила (+24), Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зафиксировано 16 635 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 871. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 291 человек. Всего уральские врачи вылечили 10 614 пациентов», — рассказали в штабе.

Кроме того, зарегистрировано 3 случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 175.

За последние сутки в России выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 156 летальных исходов, полностью выздоровели 10 424 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».