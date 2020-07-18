В Свердловской области — 259 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 18 человек

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели уже 930 тагильчан.

Как рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 17 544 случая инфицирования.

«Состояние 183 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 343 человека. Всего уральские врачи вылечили 11 616 пациентов», — сообщили в штабе.

За сутки скончались ещё 5 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 193 свердловчанина.

В России выявлено 6234 новых случая коронавируса. Зафиксировано 124 летальных исхода, полностью выздоровели 7490 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».