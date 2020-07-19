В Свердловской области — 245 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 24 человека

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 24 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели уже 954 тагильчанина.

Как рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, диагноз был лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+133), Арамильского городского округа, Асбеста, Нижних Серёг, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского, Полевского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Камышлова и Камышловского района, посёлка Малышево, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов. С начала пандемии в регионе заболели 17 789 человек.

«Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 11 786 пациентов», — сообщили в штабе.

В штабе отдельно отметили, что за счёт возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно высвобождено около 3% коечного фонда.

В России выявлено 6109 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровели 3481 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».