В Свердловской области — 234 новых случая заражения коронавирусом

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+143), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского и Сысертского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 484.

По суточному приросту Свердловская область поднялась на второе место и уступает только Москве.

«Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 425 человек, общее число выписанных достигло 12 921», — отметили в штабе.

Также зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 210.

В России за последние сутки выявлено 5862 новых случая коронавируса, 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов, полностью выздоровели 9669 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».