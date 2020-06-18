В Свердловской области — 231 новый случай коронавирусной инфекции. В Нижнем Тагиле заболели 16 человек

В Свердловской области зафиксировали 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+163), Арамильского, Берёзовского городских округов, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, посёлка Малышева, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+16), Полевского, Пышминского, Североуральского, Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 10 247 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 80 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 38 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 560. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 196 человек. Всего уральские врачи вылечили 4853 пациента», — сообщили в штабе.

Кроме того, зарегистрировано 3 новых случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 60.

В России за последние сутки выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровел 9621 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 7660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».