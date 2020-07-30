В Свердловской области — 215 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 9 заболевших

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+144), Арамильского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+9), Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Тавдинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 20 372.

«Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 132 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 746. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 740 человек. Общее число выписанных достигло 16 375. Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 264», — сообщили в штабе.

За последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9322 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».