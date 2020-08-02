В Свердловской области 199 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 20 человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 199 новых случая коронавирусной инфекции, из них 20 — в Нижнем Тагиле. Общее число заболевших в регионе достигло 20 983 человека.

Как рассказали в оперативном штабе, на сегодняшний день состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 123 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 — на аппаратах ИВЛ. За сутки из больниц выписали 156 свердловчан. Общее число выздоровевших — 17 834.

Зарегистрировано пять смертей больных COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умер 281 пациент.

В России за сутки лабораторно подтверждено 5427 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».