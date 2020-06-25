В Свердловской области — 192 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле заразились 9 человек

На территории Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 192 новых случая заражения Коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+106), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Ачитского, Артинского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серёг, Верхней Туры, Дегтярска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила (+9), Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 11684 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 246 человек. Всего уральские врачи вылечили 6496 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано три случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев – 82.

В России за последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах, 32% — не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровело 6342 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 613994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8605 летальных исходов, выздоровело 375164 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».