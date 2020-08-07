В Свердловской области — 180 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле выявили 16 заболевших

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+112), Алапаевского района, Арамиля, Артёмовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского муниципального района, Нижнего Тагила (+16), Североуральска, Серова и Слободо-Туринского муниципального района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 21 905.

«Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 111 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 231. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 90 человек. Общее число выписанных достигло 18 314. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 315», — рассказали в оперативном штабе.

В России за последние сутки выявлен 5241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровело 7235 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».