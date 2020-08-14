В Свердловской области 154 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 20 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+45), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Берёзовского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила (+20), Серова, Талицкого, Сысертского, Туринского и Пышминского городских округов, Североуральска и Режа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 097.

«Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 85 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 351. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 75 человек. Общее число выписанных достигло 18 878. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 362», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6568 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».