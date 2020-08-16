В Свердловской области 150 новых случаев COVID-19, из них 17 — в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки коронавирус был лабораторно подтверждён у 150 жителей Свердловской области. В Нижнем Тагиле заболели 17 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 23 405 случаев COVID-19.

«Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки выписаны 76 человек. Всего уральские медики вылечили 19 031 пациента.

Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 369 свердловчан.

В России выявлено 4969 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 68 летальных исходов. Полностью выздоровели 3557 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровели 732 968 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».