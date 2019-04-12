В свердловском Заксобрании требуют снизить тарифы и нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов в регионе

Члены рабочей группы по внедрению в Свердловской области новой схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами при Заксобрании требуют снизить тарифы и нормативы накопления ТКО в регионе. Об этом говорится в ответе инициативной группе жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа от председателя группы и вице-спикера областного парламента Виктора Якимова.

«В связи с большим количеством обращений граждан в Законодательное собрание было принято решение о создании рабочей группы по изучению вопросов внедрения новой схемы обращения с ТКО. Уже состоялось два заседания группы с участием замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова и председателя РЭК Владимира Гришанова. Анализ показал, что тарифы, установленные для региональных операторов на территории региона, превышают тарифы, установленные в других субъектах РФ. Члены рабочей группы солидарны с гражданами и требуют снизить тарифы и нормативы накопления ТКО. Благодарю вас за полные и информативные сведения, представленные в обращении. Ваши данные мы используем в дальнейшей работе», — говорится в письме за подписью Виктора Якимова.

Ранее инициативная группа жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа направила аналогичные обращения свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, генпрокурору Юрию Чайке и президенту РФ Владимиру Путину. Уральцы потребовали исключить из тарифа на услугу по обращению с ТКО инвестиционную составляющую в размере 323,21 рубля (составляет 38,2% от общего тарифа), которая заложена для строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Краснотурьинске.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.