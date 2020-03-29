В свердловском «Уралуправтодоре» назвали фейком информацию о перекрытии региональных трасс

В пресс-службе свердловского «Уралуправтодора» заявили, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об ограничении движения на федеральных трассах Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО является фейком.

«Появившаяся ранее в СМИ информация о якобы имевших место перекрытиях военными, о недопуске иногородних в Екатеринбург является ложной. Достоверная информация о вводимых ограничениях движения на территории Свердловской области размещается на официальном сайте Уралуправтодора», — сообщили в пресс-службе компании, добавив, что в настоящее время частично ограничен проезд на трассах М-5 и Р-242 в связи с ремонтными работами.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

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