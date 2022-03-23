В свердловском полицейском главке прокомментировали слухи об отказе от использования служебных иномарок 

Накануне в Telegram-канале «Лампа» появилась информация о том, что с 1 апреля сотрудники полиции Екатеринбурга должны приостановить эксплуатацию служебных автомобилей импортного производства из-за проблем с запчастями. В опубликованном каналом документе говорится, что ремонт служебных иномарок стал невозможным в условиях экономических санкций.
«Руководством принято решение о приостановке ремонта и проведения технического обслуживания служебного транспорта. Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 апреля приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства: Volkswagen, Renault, Skoda и так далее», — сказано в документе.
В областном полицейском главке заявили, что эта информация не соответствует действительности. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с журналистом АН «Между строк» пояснил, что иномарками сотрудники полиции продолжат пользоваться по всей Свердловской области.
«Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и свердловчан в целом. Паника здесь не уместна, а всевозможные фейки мы будем пресекать на корню, чтобы любители выдуманных страшилок не вводили людей в заблуждение и не дестабилизировали обстановку. Речь идёт о краткосрочной приостановке работ исключительно по ремонту машин, так как стоимость запчастей на рынке нестабильна. Отмечу, в екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%, машины преимущественно новые, поэтому, даже если бы их эксплуатацию временно ограничили, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные оперативные мероприятия», — отметил Валерий Горелых.