В свердловском полицейском главке прокомментировали слухи об отказе от использования служебных иномарок 

Накануне в Telegram-канале «Лампа» появилась информация о том, что с 1 апреля сотрудники полиции Екатеринбурга должны приостановить эксплуатацию служебных автомобилей импортного производства из-за проблем с запчастями. В опубликованном каналом документе говорится, что ремонт служебных иномарок стал невозможным в условиях экономических санкций.

«Руководством принято решение о приостановке ремонта и проведения технического обслуживания служебного транспорта. Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 апреля приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства: Volkswagen, Renault, Skoda и так далее», — сказано в документе.



Фото: Telegram-канал «Лампа»



В областном полицейском главке заявили, что эта информация не соответствует действительности. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с журналистом АН «Между строк» пояснил, что иномарками сотрудники полиции продолжат пользоваться по всей Свердловской области.