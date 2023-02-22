В Свердловском МВД создали спецподразделение операторов дронов

В Свердловском главке МВД создали новое авиаподразделение беспилотников. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, официально оно называется «Отдел применения и эксплуатации робототехнических комплексов беспилотных воздушных судов». Это авиаподразделение будет принимать активное участие в борьбе с преступностью и терроризмом, помогать в розыске без вести пропавших людей, а также выявлять нарушения правил дорожного движения.

«Среди приоритетных направлений деятельности созданной службы — организация авиационной поддержки действий органов внутренних дел при осуществлении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму, розыском без вести пропавших граждан, выявлением нарушений ПДД на дорогах, а также взаимодействием с коллегами по силовому блоку из ФСБ, ФСО, Росгвардии и Министерства обороны. В настоящее время идёт формирование коллектива специалистов. Так что “лётчикам” и “вертолётчикам”, как говорится, добро пожаловать», — сказал полковник Горелых.

Всех желающих попасть на службу в авиаподразделение полиции просят обращаться по телефону: +7 (343) 358-85-76.