В Свердловском медколледже набрали первый курс студентов-целевиков

В Свердловском областном медколледже в 2022 году впервые открыт целевой набор студентов, которые по завершении учёбы гарантированно получат работу в больницах региона. Всего в этом году в колледж поступило рекордное количество абитуриентов — 3,7 тысячи человек, сообщает информационный портал Свердловской области.

На бюджет по специальной программе поступили 280 ребят, все они после обучения вернутся на вакантные места в родные сёла и города. По оценкам экспертов, выделенные средства на создание бюджетных мест для молодых людей, желающих связать жизнь с медициной и развивать её в своих территориях, позволят снизить дефицит кадров в первичном звене здравоохранения.

Наиболее популярной специализацией среди студентов колледжа в рамках целевого набора стало сестринское дело — 171 человек выбрал именно это направление. Среди первокурсников-целевиков есть также будущие эпидемиологи. Это тоже очень востребованная специальность, ведь с начала пандемии в медучреждениях наблюдается спрос на помощников врача-эпидемиолога.

Напомним, в Нижнем Тагиле в июне 2021 года между администрацией города, Демидовской городской больницей и Уральским государственным медицинским университетом было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития профильного обучения естественнонаучной направленности в рамках образовательного проекта «Медицинский класс». С 10-го класса ученики будут углублённо изучать русский язык, химию и биологию.