В Нижнем Тагиле прошёл первый урок в профильном классе, где будут готовить будущих медиков

25 учеников лицея № 39 попали сегодня на первый урок в новый профильный медицинский класс. В этом году учиться в профильном классе будут как лицеисты, так и десятиклассники из других образовательных учреждений. Для желающих изучать предметы, связанные с медициной, провели собеседование и конкурс аттестатов.

Профильный класс с медицинским уклоном оказался первым местом в городе, где школьникам предоставят практику и будут готовить к дальнейшему поступлению в высшие медицинские учебные заведения.

Напомним, в июне между администрацией города, Демидовской городской больницей и Уральским государственный медицинским университетом (УГМУ) было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития профильного обучения естественнонаучной направленности в рамках образовательного проекта «Медицинский класс».

«Помимо образовательной программы, для ребят предполагается практика в Демидовской больнице. У нас уже составлен план посещения медицинского учреждения. И произойдёт это в два этапа: в октябре — ноябре и марте — апреле, посещать больницу и знакомиться с ней изнутри ребята будут во время учебного процесса», — рассказывает завуч лицея № 39 Елена Терехова.

Программа начинается с десятого класса и относится к научному профилю, здесь выпускники старших классов будут углублённо изучать математику, химию и биологию.

В профильном классе старшеклассники будут заниматься математикой шесть часов в неделю, а биологией и химией — по четыре часа вместо одного. Помимо этого, ребята смогут дополнительно посещать практикумы и элективные курсы от преподавателей Нижнетагильского медицинского колледжа. Учащиеся прослушают лекции по биохимии, фармакологии, латинскому языку и медицинской статистике. А после окончания школы выпускники медицинского класса смогут поступить в вузы по целевому набору.

Кроме медицинского колледжа, для десятиклассников лицея № 39 Уральский государственный медицинский университет подготовил дополнительную программу. Помимо ЕГЭ, баллы, полученные во время занятий, также впоследствии помогут учащимся при поступлении в вуз.

Об открытии нового класса сегодня объявили на торжественной линейке, на которой присутствовали глава города Владислав Пинаев, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, главный инженер «Уралвагонзавода» Павел Слободяник и главный врач ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников.

«Я очень рад тому, что в лицее сегодня появился профильный медицинский класс. Возможно, с теми, кто сегодня поступил в него, нам удастся поработать. Программа колледжа познакомит ребят с работой учреждения изнутри. Они смогут не только увидеть, как устроена больница и какие в ней есть отделения, но и принять участие непосредственно в работе», — сказал Сергей Овсянников.

Кроме медицинского класса, сегодня на Гальянке в школе № 100 появился ещё один профильный класс. Здесь впервые сформировали кадетский класс. В него пошли 25 пятиклассников, которые уже этой осенью пройдут курс молодого бойца и примут свою первую присягу. Одним из инициаторов проекта стал начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Дмитрий Тишин, который вручил сегодня ребятам удостоверения кадетов.