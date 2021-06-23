В Нижнем Тагиле подписано соглашение о «медицинских классах», в которых будут готовить будущих врачей

Сегодня в Нижнем Тагиле между администрацией города, Демидовской городской больницей и Уральским государственный медицинским университетом (УГМУ) было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития профильного обучения естественнонаучной направленности в рамках образовательного проекта «Медицинский класс».

Напомним, задача проекта «Медицинский класс» — создать условия для развития профильного естественнонаучного образования, подготовить выпускников — абитуриентов медицинских колледжей и вузов. В проекте будут задействованы лицей № 39, школа № 64 и школа № 85. В них уже действуют классы химико-биологического профиля. При успешной реализации программы она будет перениматься другими учреждениями.

«Результат нашего совместного соглашения будет виден не завтра и даже не через год. Это взгляд в будущее — лет на 10 вперёд. Это хороший задел, чтобы наши выпускники имели больше шансов поступить в медицинские вузы. Это позволит нам воспитать новое поколение высокопрофессиональных врачей, восполнить дефицит кадров, который у нас есть на сегодняшний день, оставить молодых специалистов в Нижнем Тагиле. Предстоит очень большая работа каждой из трёх сторон, но мы к ней готовы и будем двигаться дальше», — сказал глава города Владислав Пинаев.

По словам ректора УГМУ, благодаря совместной работе в медицину придут мотивированные и хорошо подготовленные абитуриенты.

«Мы хотим вместе проделать огромную работу, чтобы в медицину шли мотивированные и хорошо подготовленные ребята. Мы очень хотим, чтобы наши будущие абитуриенты начиная с 10-го класса прошли подготовку. Дети, закончившие медицинские, биологические и химические классы, поступают к нам в вуз без проблем. Более того, они создают элиту медицинского образования. Наша задача — сделать так, чтобы учиться было интересно и студенты получали хорошие компетенции», — рассказала ректор УГМУ Ольга Кофтун.

Главный врач ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» Сергей Овсянников поблагодарил за то, что именно его медучреждение было выбрано для заключения соглашения.