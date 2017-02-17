В Свердловской области единороссы выбрали нового руководителя исполкома

Депутат гордумы Екатеринбурга, заместитель гендиректора ОАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» Александр Косинцев назначен главой исполкома свердловского отделения «Единой России». Решение было принято сегодня, 17 февраля, в ходе заседания президиума регионального политсовета партии, сообщают в пресс-службе ЕР. Кандидатуру Косинцева уже направили в центральный исполком, её необходимо согласовать с президиумом генсовета партии.

До 2014 года Косинцев уже руководил исполкомом свердловской «Единой России», напоминает Znak.com. Тогда ему пришлось освободить должность из-за запрета федеральных органов ЕР совмещать в регионах партийную деятельность с работой в органах власти и бизнесе.

«На том этапе было принято решение ограничить такое совмещение, но сейчас подходы изменились и таких ограничений нет, – пояснил секретарь реготделения партии Виктор Шептий. – Мы посовещались и, учитывая опыт работы Косинцева в партии, его организационные способности и умение работать в команде, пришли к его кандидатуре».

Шептий также отметил, что каких-либо радикальных изменений в работе исполкома в ближайшее время не планируется.

«Исполком занимается оперативной работой: участвует в проведении предварительного голосования и выборов, обеспечивает реализацию партийных проектов и исполнение решений центральных и региональных органов партии. Всё это оговорено партийным уставом», – добавил лидер свердловских единороссов.

Напомним, до 2017 года пост главы исполкома свердловского отделения ЕР занимал Иван Корякин.

«Он отработал свой срок полномочий. 24 декабря у нас прошла отчётно-выборная конференция, после которой, согласно уставу партии, полномочия всех работников аппарата прекращались. Иван Алексеевич принял решение закончить работу на должности самостоятельно, иных причин для этого не было», – отметил Шептий.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вечерние ведомости»