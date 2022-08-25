В Сухом Логу в жилом доме взорвался газ

Сегодня, 25 августа, в городе Сухой Лог в жилом трёхэтажном доме на улице Фрунзе взорвалась газовая плита. Пострадала девушка — хозяйка квартиры, проживающая на первом этаже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, уточнив, что сообщение о происшествии поступило в 10:30. Хлопок газа произошёл без последующего горения, пожара удалось избежать. Пострадавшую доставили в городскую больницу.

К месту вызова прибыли девять человек личного состава и две единицы техники. При внешнем осмотре дома повреждений и нарушений несущих конструкций обнаружено не было. Эвакуация остальных жителей не понадобилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что перед хлопком пострадавшая пыталась прикурить сигарету. Окна в квартире были открыты, и газ не успел сконцентрироваться.

Мэр Сухого Лога Роман Валов рассказал «ФедералПресс», что причиной взрыва могло послужить неосторожное обращение с огнём и личные побуждения. Также он отметил, что после взрыва в квартире были сломаны двери.