В суд направлено уголовное дело банды квартирных воров, которых задержали осенью 2019 года на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении банды квартирных воров. Три члена преступной группировки были выявлены и задержаны в Нижнем Тагиле в конце октября 2019 года сыщиками из управления уголовного розыска полицейского главка совместно с коллегами из Нижнего Тагила и Верхней Салды, а также при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

Установлено, что весной 2019 года на тот момент 29-летний житель Екатеринбурга создал группу для совершения квартирных краж на территории Среднего Урала. Для этого он привлёк двух своих знакомых, 1976 и 1975 годов рождения. Следует отметить, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и убийство.

«К совершению незаконных деяний “криминальное трио” основательно готовилось. Выезжали на автомобиле, принадлежащем гражданской супруге одного из задержанных. Для создания себе алиби оставляли личные гаджеты по месту проживания. С целью конспирации мужчины придумали себе зашифрованные имена “Ауди”, “Аренда” и “Работа”, которые добавили в список телефонных контактов. Кроме того, разработали словарь специфических терминов, смысл которых был понятен только членам группы. К примеру, “тема” — это квартира, которую можно вскрыть, “поджиг” — подъезд, “мышь” — жилец, который не реагирует на стук в дверь и домофон, “галёрка” — жилище, в котором нет ничего ценного, а “нарядная” — квартира, в которой есть имущество», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Кражи совершались в Нижнем Тагиле и Верхней Салде, один факт зафиксирован в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Действовали по следующей схеме. Звонили по домофону, после чего, убедившись, что хозяев нет дома, в перчатках с помощью отмычек вскрывали дверные замки. Один человек всегда находился во дворе и наблюдал за окружающей обстановкой. Добычей становились денежные средства, ювелирные изделия, фотоаппараты и ноутбуки. При этом преступники старались не нарушать порядок вещей, чтобы владелец жилища не сразу догадался о краже. Вещи сдавали в ломбарды или перекупщикам. Деньги тратили на личные нужды, так как кражи были единственным источником их дохода.

В результате оперативно-розыскных мероприятий домушников задержали осенью 2019 года в Нижнем Тагиле, когда они возвращались на транспортном средстве с очередного «дела».

Сбором доказательственной базы занимались наиболее подготовленные следователи. По месту жительства подозреваемых при обысках изъято более 30 видов различных приспособлений для вскрытия замков и сотовые телефоны, проведено более 10 трассологических экспертиз, уголовное дело составило 20 томов. Выявлено 7 эпизодов незаконной деятельности. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В настоящее время материалы в отношении организатора группы и его подельника направлены в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу. В августе текущего года одному из участников этим судом уже вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.