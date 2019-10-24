В центре Нижнего Тагила ОМОН и МВД провели спецоперацию по задержанию (ВИДЕО)

Сегодня, 24 октября, в районе дома № 71 по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле силовики провели спецоперацию по задержанию троих мужчин. По словам очевидцев, перед перекрёстком автомобиль Skoda, на котором передвигались предполагаемые преступники, был блокирован автомобилем ОМОНа, после чего бойцы Росгвардии вытащили водителя и пассажиров иномарки и уложили на газон. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» обещали предоставить комментарий позднее.

По данным источника агентства новостей «Между строк» в силовых структурах, спецоперацию проводили сотрудники полиции из Верхней Салды, задержаны подозреваемые в серии квартирных краж.