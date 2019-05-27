В Ставрополе мужчина с ножом ранил четырёх сотрудников редакции газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, четыре человека получили ранения, нападавший задержан.

«Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие определит наказание. Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Владимиров.

Ранее, 25 мая, в эфире «России 24» вышел сюжет о главе Ширинского района Хакасии Сергее Зайцеве, напавшем на журналиста телеканала Ивана Литомина. По словам корреспондента, он хотел спросить у чиновника о плохом состоянии домов для пострадавших от пожаров в 2015 году, однако Зайцев попытался отнять у Литомина микрофон, схватил его и повалил на пол. Позже Следственный комитет возбудил в отношении Зайцева уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.