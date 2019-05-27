СК завел уголовное дело на главу района в Хакасии после нападения на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста «России 24», сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Ранее Зайцев назвал произошедшее спланированной акцией: по его словам, журналистам «никто не запрещал связаться накануне, согласовать интервью, приезд».

«Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление», — рассказал Зайцев.

По его мнению, это не может считаться нападением, так как «три мужика» ворвались к нему в кабинет, двое из которых «физически крепче» чиновника.

Напомним, сюжет о нападении чиновника вышел 25 мая в эфире «России 24». По словам журналиста Ивана Литомина, он хотел спросить у чиновника о плохом состоянии домов для пострадавших от пожаров в 2015 году, однако Зайцев попытался отнять у Литомина микрофон, схватил его и повалил на пол.