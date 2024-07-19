В соцсетях опубликовали видео ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, где Land Cruiser сбил байкера

В социальных сетях появилась видеозапись момента ДТП с участием мотоцикла и внедорожника, которое произошло 17 июля у дома № 41 на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле. На записи видно, как байкер снизил скорость, вероятно, для поворота налево, после него в него на большой скорости врезался чёрный Toyota Land Cruiser. От удара байкер вылетел с мотоцикла и упал на асфальт, а мотоцикл продолжил движение по инерции до кольца.

Напомним, по словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии товарищи водителя, пересадили его в другую машину и увезли, а пострадавшего мотоциклиста оставили на месте ДТП. Также очевидец добавил, что подъехавшие друзья автолюбителя толпой избили прохожего, пытавшегося снять случившееся на видео. В итоге Госавтоинспекция разыскала 36-летнего водителя и составила в отношении него административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (за невыполнение требований ОСАГО), по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка) по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения), по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (отсутствие государственных номеров). Мировой суд Ленинского района назначил мужчине наказание в виде административного ареста – двое суток по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП). По остальным статьям — денежные штрафы. Байкера с травмами увезли в больницу, его состояние не уточняется.