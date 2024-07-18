Сотрудники ГАИ Нижнего Тагила нашли водителя, который столкнулся с мотоциклистом на улице Челюскинцев 

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила нашли водителя, который накануне скрылся с места ДТП после столкновения с байкером. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГАИ Нижнего Тагила, 36-летний мужчина управляющий автомобилем Toyota Land Cruiser пояснил автоинспекторам, что уехал с места аварии, так как испугался ответственности.

«В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (за невыполнение требований ОСАГО), по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка) по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения), по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (отсутствие государственных номеров)», — сообщили АН «Между строк» в ГАИ.

Сегодня, 18 июля, решением мирового суда Ленинского района мужчина получил наказание в виде административного ареста – двое суток по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП). По остальным статьям — денежные штрафы.