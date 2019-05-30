В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Нижнем Тагиле установили воркаут-площадку 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних № 6 на Тагилстрое открылась многофункциональная спортплощадка для воркаута. Раньше здесь ничего не было, кроме травы и торчащих корней, отмечают в центре, а теперь воспитанники реабилитационного учреждения смогут стать частью модного спортивного движения и тренироваться на свежем воздухе. Появление современной площадки стало возможным после победы проекта «Доступный спорт — детям» в грантовом конкурсе ЕВРАЗа «Город друзей — город идей!».

«Мы хотим прямо в расписание детей включить занятия по воркауту. То есть два раза в неделю бесплатно будут приходить тренеры от команды “Стойкие” и будут тренировать детей, заниматься с ними», — рассказал автор проекта «Доступный спорт — детям» Дмитрий Плесовских.

Инициативная группа работников ЕВРАЗ НТМК — Дмитрий Плесовских, Светлана Олькова и Дмитрий Кашлявик — представила проект «Доступный спорт — детям» в грантовом конкурсе ЕВРАЗа в прошлом году. Конкуренция была очень серьёзной, но этот проект всё же вошёл в число победителей и получил 460 тысяч рублей. На эти деньги были проведены земляные работы по устройству основания площадки, приобретено спортивное оборудование для воркаута: два специализированных комплекса с кольцами, шведская стенка, упоры и скамейки для упражнений на пресс, брусья.

«Я думаю, что вот таких современных площадок здесь будет всё больше и больше, потому что это первая “ласточка”, которая облагородит, возможно, всю территорию», — отметила директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ — Урал» Елена Раудштейн.

На открытии спортплощадки команда Resistant team выступила с показательным выступлением и провела мастер-класс по воркауту для всех желающих.