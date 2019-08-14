В Смоленской области задержали активиста Ильдара Дадина

В Смоленской области полиция задержала активиста Ильдара Дадина, написал в Facebook сам Дадин.

По его словам, к нему подошёл мужчина в штатском, показал удостоверение полицейского и, «применив физическую силу, похитил» его. По какой причине это произошло, Дадин не уточнил.

Активиста отвезли в отделение полиции. В Смоленскую область Дадин приехал, чтобы встреть заключённого Дениса Бахолдина, который должен выйти на свободу из исправительной колонии № 3.

Напомним, в декабре 2016 года Дадина приговорили к трём годам лишения свободы по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Позднее срок сократили до 2,5 лет, а в феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор. Тогда же Дадин вышел на свободу.

После акций протеста в Москве в июле и августе дело по той же статье завели на 34-летнего программиста Константина Котова, он был задержан после митинга 10 августа.