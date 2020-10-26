В Следственном комитете рассказали подробности убийства в Нижнем Тагиле 48-летнего Александра Андреева

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю Нижнего Тагила в убийстве 48-летнего Александра Андреева, пропавшего 12 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Известно, что обвиняемый работает сотрудником одного из ритуальных агентств.

По данным следствия, вечером 12 октября 2020 года обвиняемый вместе со знакомым мужчиной решил распить спиртное по месту своего проживания в квартире дома на улице Юности. Вдвоём они приобрели спиртное и, не успев дойти до жилища, встретили на улице ранее незнакомого им Александра Андреева, который также имел при себе алкоголь. Обвиняемый и его знакомый, пообщавшись с гражданином, предложили ему распить спиртное совместно. На данное предложение мужчина ответил согласием, и вскоре они втроём оказались за одним столом в квартире обвиняемого.

«В ходе застолья у мужчины 1972 г. р. [Андреева] возник конфликт с двумя новоиспечёнными знакомыми. На почве данного конфликта обвиняемый причинил своему оппоненту несколько ножевых ранений. Третий участник распития — знакомый обвиняемого (имеющий в настоящее время статус свидетеля по этому уголовному делу) — предложил вызвать для пострадавшего скорую помощь. Однако хозяин квартиры, опасаясь привлечения к ответственности, не позволил ему этого сделать. Утром 13 октября, когда потерпевший был ещё жив, свидетель вновь предложил оказать ему помощь посредством вызова медиков, однако обвиняемый опять отказался. Тогда свидетель покинул место происшествия», — рассказали в СК.

Через непродолжительное время потерпевший, которому так и не была оказана какая-либо помощь со стороны обвиняемого, скончался. Тогда обвиняемый решил спрятать его тело, воспользовавшись «служебным положением». Он подъехал к подъезду на транспортном средстве агентства ритуальных услуг, после чего, дождавшись момента, когда за его действиями никто не будет наблюдать, перенёс тело погибшего мужчины в машину и вывез на кладбище одного из населённых пунктов Пригородного района. Здесь, на одном из заброшенных захоронений, обвиняемый и закопал тело Андреева.

«Протокол явки с повинной от подозреваемого мужчины по имени Альберт поступил в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в минувшую пятницу в 22.30. Чтобы смягчить себе наказание за совершённый грех, местный житель принял верное решение о сотрудничестве с сыщиками МВД и следователями СКР. У него уже есть опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях системы ГУФСИН. В декабре 2011 года он освободился из колонии Каменска-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам. А в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Возможной причиной того, что товарищ по застолью был зверски лишён жизни, стало бесцеремонное использование потерпевшим в общении неприемлемых для представителей криминальной среды выражений, одно из которых, вероятно, и явилось роковым. Когда стало очевидно, что собутыльник не подаёт признаков жизни, его тело было упаковано в большой чёрный пакет, используемый похоронными агентствами при вывозке тел, и спрятано за диван. Целых два дня подозреваемый размышлял, что делать с “вещдоком”. А когда придумал план избавления от основной “улики”, привёз её в окрестности села Николо-Павловского, а там спрятал в неухоженную могилу с покосившимся крестом, тщетно надеясь, что на этом его проблемы закончатся. Вскоре сыщикам уголовного розыска и нашим коллегам из СКР удалось установить тайное захоронение и извлечь сокрытое тело», — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В рамках расследования уголовного дела с участием обвиняемого проведены следственные действия, в ходе которых он указал место сокрытия потерпевшего. В настоящее время для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.