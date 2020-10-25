Убийцы три дня хранили в квартире тело пропавшего в Нижнем Тагиле мужчины, а потом закопали на кладбище

В Нижнем Тагиле обнаружили тело 48-летнего Александра Андреева, который 12 октября ушёл из дома. Как сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник, мужчину нашли закопанным на Дзержинском кладбище. При этом на теле тагильчанина обнаружили несколько ножевых ранений.

Как сообщает паблик, в день пропажи Александр познакомился с двумя молодыми людьми. После непродолжительного общения малознакомые люди отправились в одну из квартир, расположенную на Ленинградском проспекте, где компания распивала спиртные напитки. Ночью между Александром и новыми знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого, один из собутыльников нанёс мужчине три ножевых ранения.

По информации АН «Между строк», тело Андреева пролежало в квартире три дня. После этого труп закатали в ковёр, вывезли и закопали. Сейчас злоумышленники задержаны, выясняются все обстоятельства произошедшего.

На момент публикации материала получить официальный комментарий в Следственном комитете журналистам АН «Между строк» не удалось.