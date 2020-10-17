​​​​​​​В Нижнем Тагиле пропал 48-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 48-летний Александр Андреев. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина ушёл из дома 12 октября, и с того времени на связь не выходил. Последний раз Андреева видели в продуктовом магазине по улице Юности.

«Ранее из дома уходил, но вскоре возвращался. Сотрудниками полиции организованы розыскные мероприятия», — отметили в полиции.

Сестра пропавшего рассказала журналистам издания, что в день пропажи дома была вся семья.

«Ушёл из дома 12 октября после 22:00 без документов, денег и телефона. В этот день он принёс мороженое и ушёл, не сказав куда», — рассказывает сестра пропавшего Татьяна Филинская.

Родственники и сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 89089022136 или 02.