В СК рассказали подробности поножовщины в Нижнем Тагиле, в которой пострадали четырёхлетняя девочка и её мать

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который в ночь на 30 марта ранил ножом свою сожительницу и её четырёхлетнюю дочь, а после попытался покончить с собой.

Как сообщили в СК по Свердловской области, задержанному вменяется покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражу, грабёж и неправомерное завладение автотранспортом.

По версии следствия, 29 марта подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Энтузиастов, на почве личной неприязни напал с ножом на свою 22-летнюю сожительницу и её 4-летнюю дочь. О случившемся в полицию и медикам сообщили соседи пострадавших. В настоящее время женщина с ребёнком находятся в больнице, где им продолжают оказывать необходимую помощь.

«В последний раз он отбывал наказание за совершение ряда краж, четыре года провёл в ИК-62 Ивделя, освободился в феврале 2019 года по отбытию наказания. Головой об стенку наш “герой” от гордости за свой изуверский поступок, к сожалению, не бился, но, судя по всему, и не радовался. Более того, когда всё-таки осознал, что натворил, хотел покончить жизнь самоубийством. Его прооперировали, сейчас он в больнице под охраной представителей МВД. Следующей “палатой”, где его с нетерпением уже ждут, будет камера СИЗО, а затем новый длительный тюремный срок», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства совершённого преступления и его точные мотивы. Расследование уголовного дела продолжается.