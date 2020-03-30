В Нижнем Тагиле мужчина ножом ранил четырёхлетнего ребёнка 

В ночь на 30 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила мужчина нанёс ножевые ранения четырёхлетнему ребёнку, сообщает ИА «Все новости». Информацию изданию подтвердили в районном управлении СК. По предварительной информации, подозреваемый ранил ножом ребёнка, а затем порезал себе вены возле школы № 38 на улице Зари. Нападавший задержан полицией и передан бригаде скорой помощи.

Уточняется, что ребёнка экстренно эвакуировали в ГДКБ № 9 Екатеринбурга сотрудники Центра медицины катастроф. Его состояние оценивается как тяжёлое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведутся оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.